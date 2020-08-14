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Опубликовано 14 августа 2020, 07:07

В Госдуме предложили бесплатно раздавать защитные маски школьникам и студентам

Фото © АР / ТАСС

Фото © АР / ТАСС

Предполагается, что данная мера будет действовать весь 2020 год.

Российские школьники и студенты, которые осенью начнут ходить в свои учебные заведения, должны быть обеспечены бесплатными защитными масками для защиты от коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Власов в письме на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Омская пенсионерка в магазине вместо маски надела на лицо трусы

Предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе,приводит текст документа RT.

Власов напоминает, что в настоящее время в России по-прежнему выявляются новые случаи коронавируса. По его мнению, предложенная мера позволит снизить риски распространения заболевания в учебных заведениях, где между собой активно взаимодействуют тысячи детей.

Ранее Лайф сообщал, что японский ресторан придумал маску, которую можно использовать во время еды.

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Сергей Тюленин
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