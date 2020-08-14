Американская вакцина от коронавируса не появится до ноября

Глава Национального института здравоохранения США Френсис Коллинз заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывают американские специалисты, вряд ли будет зарегистрирована к ноябрю. Об этом сообщает агентство Reuters.

Он отметил, что потенциальные препараты от CoViD-19, скорее всего, не получат одобрение со стороны регуляторов раньше ноября-декабря этого года.

По словам Коллинза, такие сроки связаны с тем, что специалистам необходимо провести масштабные клинические испытания вакцин. Он добавил, что для исследования потребуется около 10 тысяч добровольцев. Такое количество испытуемых позволит собрать информацию о безопасности и эффективности препаратов от данной инфекции.