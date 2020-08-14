Американская вакцина от коронавируса не появится до ноября

Глава Национального института здравоохранения США Френсис Коллинз заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывают американские специалисты, вряд ли будет зарегистрирована к ноябрю. Об этом сообщает агентство Reuters.
Он отметил, что потенциальные препараты от CoViD-19, скорее всего, не получат одобрение со стороны регуляторов раньше ноября-декабря этого года.
Гинцбург заявил, что российская вакцина будет защищать от коронавируса не менее двух летОн отметил, что отечественный препарат отличается от иностранных тем, что он двухкомпонентный.
По словам Коллинза, такие сроки связаны с тем, что специалистам необходимо провести масштабные клинические испытания вакцин. Он добавил, что для исследования потребуется около 10 тысяч добровольцев. Такое количество испытуемых позволит собрать информацию о безопасности и эффективности препаратов от данной инфекции.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что американская вакцина может появиться ко дню выборов главы государства, которые назначены на 3 ноября, или чуть раньше.
Трамп проинформирован о регистрации российской вакцины от CoViD-19Кроме того, ему также сообщают о процессе создания американского препарата, который проходит активные испытания.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Глава государства заявил, что препарат хорошо себя зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса. Стало известно, что средство от CoViD-19 будет производиться в Бразилии.