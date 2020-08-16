СМИ: Внук Назарбаева умер в возрасте 30 лет

Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, скончался ночью в Лондоне. Об этом сообщает Zakon.kz.
Сыну старшей дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой было всего 30 лет. По предварительной версии, смерть Айсултана наступила в результате остановки сердца.
Внук Назарбаева заявил, что глава Казахстана завербован магами и агентами ЦРУ. Как относятся к его предположениям дома?Эксперты считают, что парень попал в большую беду. У него серьёзное психическое расстройство, вызванное употреблением наркотиков, а также, вполне вероятно, он находится под влиянием западных спецслужб, которые с его помощью пытаются очернить и унизить его семью.
Ранее Айсултана Назарбаева приговорили в Лондоне к условному сроку за нападение на полицейского. По данным СМИ, он проник на балкон чужой квартиры и устроил там погром, после чего через крышу забрался в ещё одну квартиру, а затем укусил приехавшего по вызову стража порядка.