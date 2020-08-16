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СМИ: Внук Назарбаева умер в возрасте 30 лет

Предварительная причина смерти молодого человека — остановка сердца.

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Фото © Facebook / Aisultan Jesus Rakhat

Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, скончался ночью в Лондоне. Об этом сообщает Zakon.kz.

Сыну старшей дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой было всего 30 лет. По предварительной версии, смерть Айсултана наступила в результате остановки сердца.

Внук Назарбаева заявил, что глава Казахстана завербован магами и агентами ЦРУ. Как относятся к его предположениям дома?

Эксперты считают, что парень попал в большую беду. У него серьёзное психическое расстройство, вызванное употреблением наркотиков, а также, вполне вероятно, он находится под влиянием западных спецслужб, которые с его помощью пытаются очернить и унизить его семью.

Ранее Айсултана Назарбаева приговорили в Лондоне к условному сроку за нападение на полицейского. По данным СМИ, он проник на балкон чужой квартиры и устроил там погром, после чего через крышу забрался в ещё одну квартиру, а затем укусил приехавшего по вызову стража порядка.

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