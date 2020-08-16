СМИ: Внук Назарбаева умер в возрасте 30 лет

Внук Назарбаева заявил, что глава Казахстана завербован магами и агентами ЦРУ. Как относятся к его предположениям дома? Эксперты считают, что парень попал в большую беду. У него серьёзное психическое расстройство, вызванное употреблением наркотиков, а также, вполне вероятно, он находится под влиянием западных спецслужб, которые с его помощью пытаются очернить и унизить его семью.