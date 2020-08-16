Жителю Южно-Сахалинска изменила жена — и он оставил соседей без света

В одном из жилых домов Южно-Сахалинска ревнивый мужчина оставил без света 12 квартир. По информации АСТВ, электричество пропало примерно в 23:30 минувшим вечером.

Как рассказали жители дома, вечером в подъезд ворвалась группа мужчин. Они стали ломиться в одну из квартир. Один из злоумышленников кричал, что ему изменила жена, и он хочет убить её любовника гаечным ключом.

Полицию, приехавшую по вызову соседей, дебошир встретил агрессивно — ругался с оперативниками и даже устроил драку, во время которой разбил электрощиток и вырвал оттуда несколько проводов. После этого мужчину задержали. Оказалось, что он живёт в соседнем подъезде.