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Экономист рассказал, как переводить сбережения в валюту

По его мнению, сразу вкладывать в это все накопления не стоит.

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Фото © Shutterstock

Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин дал советы, как переводить накопления в валюту. По его мнению, счёт в долларах будет способствовать сохранности сбережений.

В долгосрочных условиях рубль всё равно фундаментально слаб. Когда у вас есть наличная валюта или валюта в банке, вы, как говорится, у Христа за пазухой. То, что по таким сбережениям не прилетает дохода, — это меньшее зло, чем если бы вы хранили деньги в рублях, — заявил экономист URA.ru.

При выборе между евро и долларом Калугин склоняется в сторону американской валюты, поскольку считает экономику США гораздо более устойчивой, чем у еврозоны. Он советует не нести в банк сразу все свои сбережения, а переводить рубли в доллары постепенно — примерно по 100 долларов в неделю. Экономист также советует покупать американскую валюту при приближении к 71 рублю.

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