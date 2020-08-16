Альтернативы доллару и евро. В какие ещё валюты стоит вкладываться и какие у них перспективы

На сегодняшний день швейцарский франк и японская иена считаются стабильными валютами. В последнее время финансисты рекомендуют присмотреться к ним. Это так называемые защитные валюты. Защитными их называют потому, что во время финансовых и экономических кризисов именно через эти валюты в кратчайшие сроки проходят гигантские финансовые потоки, которые и вызывают рост их курсов, объяснил эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Японская иена

Фото © Getty Images

В Японии на протяжении множества лет действуют нулевые или отрицательные процентные ставки, поэтому международные инвесторы предпочитают занимать деньги именно там. Так, например, когда цены на активы начинают резко падать, инвесторы закрывают свои покупки и возвращают заёмные средства обратно в Японию, говорит Антон Гринштейн. Если активы были номинированы в американских долларах, то получается, что иена укрепляется к доллару. Как только обвал заканчивается, инвесторы тут же начинают занимать снова, меняя иену на другие валюты.

— Укрепление иены заканчивается вместе с завершением обвала. После этого японская валюта так же быстро дешевеет. Именно так было во время февральско-мартовского падения фондовых индексов. Японская иена укрепилась к доллару США на 7–9% за две-три недели. Потом она так же быстро подешевела и сейчас стоит где-то на 2–3% дороже, чем в начале февраля 2020 года, — говорит эксперт.

Швейцарский франк

Фото © Getty Images

Швейцарская банковская и финансовая система считается наиболее защищённой от кризисов, поэтому многие инвесторы в большей степени используют франки для защиты. То есть, пока ситуация на валютном рынке не стабилизируется, они предпочитают держать деньги в этой валюте, так как она считается надёжной. Антон Гринштейн указывает на то, что франк к доллару США с начала февраля укрепился на 7–8%. Это произошло на фоне распространения коронавирусной инфекции и ухудшения ситуации во всемирной экономике.

Стоит ли вкладываться в "экзотические" валюты?

В этом году цена за франк и иену только росла. Эти активы считаются надёжными, но они менее ликвидны для простых россиян, которые неактивно инвестируют на рынке. По словам главного аналитика "Телетрейда" Марка Гойхмана, если переводить деньги в экзотическую валюту, то возможны потери при обмене. Также должен настораживать и рост цены, связанный с кризисом из-за пандемии, наиболее острая фаза которого, очевидно, проходит.

— Потенциал дальнейшего роста защитных активов ограничен. Очень вероятно снижение курса, по крайней мере коррекция. Вложения сейчас в них могут принести убытки, — рассказал Марк Гойхман.

Стоит отметить, что иена и франк нередко рассматриваются наравне с золотом как активы-убежища. При этом многие экономисты считают, что в этом отношении вложения в золото могут быть и проще, и перспективнее. Отрицательные реальные процентные ставки, которые, скорее всего, останутся актуальными как минимум до конца 2021 года из-за политики ФРС, толкают золото к новым максимумам. Председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев отметил, что на пике, 7 августа, драгметалл был на 30% дороже уровней с начала года. По его словам, ведущие инвестиционные банки пересмотрели вверх свои ориентиры по золоту на конец года — с $2000 до $2300 за тройскую унцию.

В совокупности с золотом покупка в небольших объёмах иены и франка с целью формирования долгосрочных накоплений нецелесообразна, так как не принесёт никакого дохода (обратная сторона стабильности), предупреждает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. При этом эксперт дал совет тем, у кого расходы осуществляются в рублях: лучше хранить не менее половины своих сбережений в российской валюте, а вторую половину — в иностранной.

Прогнозы курса иены и франка

Если рассматривать прогнозы на ближайшие два-три месяца, то вероятно снижение обеих валют по отношению к доллару.

— Основная причина, по которой это может произойти, — продолжение роста фондового рынка благодаря рекордным вливаниям центральных банков и стимулирующим программам правительств крупнейших с экономической точки зрения стран. Так что, скорее всего, более выгодный курс для покупки иены и франка будет к концу сентября — началу октября, — прогнозирует эксперт Антон Гринштейн.