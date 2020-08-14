Опережающая выплата к 1 сентября и повышенные пособия. Сколько денег теперь могут получить родители за детей

На сколько могут вырасти пособия на детей

Министерство труда и социальной защиты сейчас готовит проект о дифференцированном пособии на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это связано с тем, что после получения выплат в прежнем размере среднедушевой доход не всех семей вырос до уровня прожиточного минимума. Теперь Минтруд вместе с регионами рассчитывает количество семей, которые нуждаются в выплате увеличенных пособий.

С 1 июня размер пособий на детей 3–7 лет в среднем по России составляет половину регионального прожиточного минимума ребёнка. В среднем это 5,5 тысячи рублей. В Минтруде рассматривают возможность увеличить его для нуждающихся семей до 100% от прожиточного минимума на ребёнка.

Пока проект находится в стадии разработки и может быть принят к 1 января 2021 года. Впрочем, различные формы социальной поддержки семей с детьми есть уже сейчас. В том числе они касаются выплат к 1 сентября.

Как будут выплачивать пособия к 1 сентября

12 августа стало известно, что к началу нового учебного года жители Московской области получат так называемую опережающую выплату детского пособия. Это значит, что сейчас его выдадут сразу за два месяца: август и сентябрь. С таким заявлением выступила пресс-служба Министерства социального развития региона.

В ведомстве пояснили, что после опережающей выплаты следующее детское пособие родители получат уже в октябре. Напомним, что размер стандартного ежемесячного пособия зависит от региона. В Подмосковье сейчас установлены такие выплаты: на детей до полутора лет — 2296 рублей, от полутора до трёх лет — 4376 рублей, от трёх до семи лет — 1148 рублей, от семи и старше — 576 рублей.

Не все родители знают, что имеют право на компенсационные выплаты. В Москве, например, есть целый ряд мер поддержки для многодетных семей.

В частности, они имеют право на компенсационные выплаты за школьную форму, которые можно получить на каждого ребёнка. Даже если он учится не только в школе, но и в колледже.

— Право семьи на выплату определяется на 1 сентября. Компенсацию за покупку школьной формы можно получить один раз в течение учебного года, — гласит официальная информация на сайте мэра Москвы mos.ru.

Какие дополнительные пособия на детей можно получить в августе

В период пандемии семьям были выплачены пособия на детей до трёх лет в размере 5000 рублей. Их выдавали за три месяца: апрель, май, июнь. В июне были выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В июле 10 000 платили на всех детей с момента рождения до 16 лет.

На июньскую выплату нужно было подавать заявление. Она не проводилась автоматически. Соответственно, как поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская, если родители заявление не подали, то денег не получили. Июльские пособия назначали автоматически тем, кто уже получил июньскую выплату.

— Те люди, которые ещё не получили эти выплаты, могут обратиться за ними до 1 октября 2020 года, — рассказала Оксана Красовская. — Будет ли выплата в размере 10 000 рублей на детей в связи с пандемией в августе, неизвестно. Пока такого решения принято не было.

Выплаты от ПФР. Особый порядок оформления документов в августе

12 августа Пенсионный фонд сообщил о том, как сейчас оформляют документы и делают выплаты получателям пенсии по потере кормильца, инвалидности и материнский капитал.

— Получателям пенсии по потере кормильца, которым исполнилось 18 лет, не нужно обращаться в ПФР, чтобы подтвердить факт обучения и таким образом продлить выплату пенсии. До конца августа прохождение обучения подразумевается по умолчанию. По аналогичному принципу продлевается право на повышенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у кого на иждивении находятся студенты, получающие пенсию по потере кормильца, — сообщили в ПФР.

С 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок определения инвалидности, который касается и детей. В это время вся процедура оформления документов происходит исключительно на основе данных медицинских учреждений. Инвалиду не нужно посещать бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности тоже происходит заочно.

— При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, её срок автоматически продлевается на полгода. То же самое касается и права на пенсию и другие выплаты, — уточняют в ПФР.