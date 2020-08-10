Особенности материнского капитала. На что можно потратить эти деньги и как избежать возможных проблем

Размер материнского капитала

Материнский капитал — это серьёзная мера господдержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлён второй ребёнок. В этом году получить его можно и при рождении первого ребёнка. Сумма составляет 466 617 рублей. Именно столько получат те, у кого появился или только ожидается первенец после 1 января 2020 года.

По данным ПФР, родители, у которых после этой даты появился второй ребёнок, маткапитал получат уже в увеличенном размере — 616 617 рублей (то есть получат дополнительно 150 тыс. рублей). Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился третий ребёнок или ещё братишки и сестрёнки первенца, материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 616 617 рублей. Правда, в том случае если раньше право на дополнительные меры господдержки семей с детьми у них не возникало.

По словам генерального директора ЮК "Юристъ" Асии Мухамедшиной, семья может подать заявление, чтобы распорядиться средствами из материнского капитала в любое время после трёхлетия малыша. Это правило касается всех направлений использования материнского капитала. Но есть исключения. Например, можно запросить деньги раньше, в любое время с момента рождения малыша, для уплаты первоначального взноса или погашения основного долга по ипотеке.

При этом не стоит забывать, что обналичивать материнский капитал нельзя, это запрещено законом. Получить деньги можно только по безналичному расчёту. Важно также знать, что правом на материнский капитал могут воспользоваться только граждане РФ. Если на момент рождения мать не имела гражданства, ПФР вправе отказать в выдаче сертификата.

Как поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко, при использовании материнского капитала есть свои нюансы. Например, купить с его участием можно только жилое помещение. Если дом расположен на дачном участке и не имеет статуса жилого, ПФР имеет право отказать в направлении средств, уточняет юрист.

Подводные камни материнского капитала

— С моей точки зрения, основной проблемой, связанной с материнским капиталом, является то, что приобретённое на его средства жилое помещение должно быть оформлено в общую долевую собственность детей с выделением их долей, — говорит управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский. — В дальнейшем могут возникнуть сложности с продажей такой квартиры. Далеко не все покупатели захотят участвовать в этой сделке. Определённые сложности для родителей будут в том случае, когда ставший совершеннолетним ребёнок захочет продать свою долю в квартире постороннему человеку. Большое количество судебных споров связано с разделом имущества супругов при расторжении брака. Сложности возникают и при разделе квартир, которые приобретались с использованием средств материнского капитала.

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников обращает внимание ещё на одну возможную проблему, которая связана с выделением долей. По его словам, размер долей в недвижимости, полагающихся детям и родителям, законом не установлен. Этот пробел в законодательстве чреват тем, что родители сами уменьшают размер долей несовершеннолетних детей. Будущее таких семей наполнено судебными тяжбами за доли в собственности между повзрослевшими детьми и родителями.

Сложности могут возникнуть также при продаже жилья, приобретённого с участием материнского капитала, предупреждает юрист. В любом случае, при продаже жилья или его доли, собственник которых несовершеннолетний, необходимо разрешение органов опеки и попечительства. Обязательное условие — в результате продажи ребёнок-собственник должен получить в собственность другое помещение или такую же долю в нём.

Это очень длинный и непростой процесс, объясняет Петр Гусятников. Опека даёт разрешение далеко не всегда, особенно если речь идёт о продаже жилья в крупных городах и переезде в маленькие населённые пункты. Наиболее остро этот вопрос стоит в Москве. Органы опеки могут не разрешить продажу квартиры в столице с одновременной покупкой и переездом в Подмосковье даже с увеличением площади приобретаемого объекта, мотивируя это ухудшениями условий проживания ребёнка.