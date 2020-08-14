Финансовые хитрости. За что могут заблокировать карту и списать деньги

— Я переводила деньги через личный кабинет с одной карты на другую свою же. В результате деньги списались и карта была заблокирована. При этом на другую деньги так и не поступили, — жалуется жительница Санкт-Петербурга Ольга на портале "Банки.ру".

В ответ банк попросил девушку позвонить на горячую линию, после чего пообещал провести анализ совершённой операции.

Жительница Москвы Кристина пожаловалась на списание денег и блокировку карты после того, как вовремя не уплатила штраф за парковку в неположенном месте. Стоит отметить, что девушке не пришло уведомление о наличии штрафа, однако приставы наложили арест на счёт.

Причины блокировки карты и списания денег

Долги

Банк может списать деньги со счёта самостоятельно в случае, если у клиента есть неуплата за услуги (например, ЖКХ) или штрафы, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Чтобы избежать таких ситуаций, стоит внимательно следить за отсутствием просрочек по кредитам, задолженностей по коммунальным платежам и штрафам.

Действия мошенников

Наиболее распространённой причиной для временной блокировки платёжного средства и приостановки трансакций является подозрение, что данные карты попали к мошенникам. Например, за короткий промежуток времени с карты неоднократно выводятся деньги на карту третьего лица, на которую раньше клиент переводы не осуществлял. Несколько снятий крупных сумм наличных подряд также могут показаться банку подозрительным поведением, рассказал инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Покупки в Интернете

Ещё одна частая причина, по которой финансовые организации могут заблокировать карту, — это попытка расплатиться за товар или услугу на подозрительных сайтах или в интернет-магазинах.

— На деле такие сайты могут быть созданы исключительно для того, чтобы собирать персональные данные платёжных средств и похищать деньги у доверчивых граждан. Такие блокировки происходят автоматически (по алгоритмам), и в отдельных случаях проблемы возникают при покупках в реальном интернет-магазине. Если вы уверены, что сайт не является подозрительным, позвоните в банк по телефону на обороте карты и попросите её разблокировать. Как правило, этот процесс занимает меньше часа, — объяснил Александр Бахтин.

Доход, облагающийся налогом

Продажа дорогих вещей или сдача квартиры в аренду облагаются налогом. Если об этом узнает налоговая служба, а заодно и о том, что человек не платит налоги, карта может подвергнуться блокировке. Но это ещё не все неприятности. Также налогового неплательщика будет ждать штраф — как правило, это 20% от дохода.

В случае если будет доказано, что человек умышленно избегал уплаты налогов, то заплатить придётся уже 40% от дохода. Обычно неумышленной считается первая неуплата, а умышленными — все остальные.

Покупки за границей

Эксперт также предупредил, что блокировка карт может застигнуть клиентов в поездках за границу. Существует целый список стран, которые считаются рискованными с точки зрения платежей. Если отправиться туда, не предупредив банк, высока вероятность блокировки.

Кроме того, если за границей были совершены покупки с помощью банковской карты, спустя время иностранные компании могут начать списывать денежные средства повторно, предупреждает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. По словам эксперта, та или иная компания, где вы совершали покупку, может также попытаться доначислить списание из-за разницы валютных курсов. Он отметил, что стоит быть внимательными при оформлении дополнительных услуг в банке — от ведения счёта до овердрафта.

Что делать при блокировке карты?

В случае если счёт или карта заблокированы, клиенту следует немедленно обратиться в банк и узнать причину блокировки. Независимый финансовый эксперт Жан Поль Чуркин рассказал, что многие банки сами звонят клиенту при блокировке с целью подтвердить проведённую операцию. Если же человек эту операцию не совершал, это означает, что его счёт пытались взломать злоумышленники. Также бывают случаи, когда в системе банка происходит сбой или ошибка.

— Чаще всего карта разблокируется в течение 30 минут. Если же этого не происходит, то клиент обязательно должен заявить в банк об этом и добиться разблокировки. Нужно помнить, что чем больше времени прошло с момента блокировки и чем дольше человек не реагирует, тем больше вероятность получить блокировку на длительный срок, — предостерёг он.

Если же банк блокирует счёт организации или предпринимателя, то он обязательно запрашивает подтверждающие операцию документы. Жан Поль Чуркин добавил, что нередко блокировка счёта предпринимателя приводит к тому, что его приходится закрывать и открывать новый. Дело в том, что банк оставляет за собой право заблокировать карту безвозвратно и отказать клиенту в дальнейшем обслуживании.

Избежать блокировки карт можно, если соблюдать несколько простых правил. Например, в поле "Назначение перевода" указать, за что был совершен платёж. Также не стоит оплачивать картой товар в ненадёжном интернет-магазине.