Аналитики рассказали, какой продукт в России подорожал сильнее всего в этом году

На фоне введения серьёзных санитарных мер нынешней весной и последовавшей за этим закупкой россиянами продуктов на период самоизоляции цены на некоторые продукты, особенно с длительным сроком хранения, поднимались. Однако некоторые товары с полок в магазине прибавили в цене заметнее остальных. Об этом рассказывают "Ведомости".

Так, лидером роста цен к настоящему моменту является гречневая крупа, стоимость которой за год выросла в 1,7 раза относительно прошлогодних показателей — до 87,1 рубля. При этом в опте разрыв составил ещё больше — 48 рублей за один килограмм, что вдвое дороже, чем в прошлом августе.

Как рассказал журналистам гендиректор аналитической компании "Прозерно" Владимир Петриченко, такая ситуация сложилась не только из-за резкого скачка спроса, хотя в марте недельный рост продаж достигал более 170–200%. По его словам, повлияла также ситуация на рынке в целом, поскольку из-за перепроизводства в предыдущие годы цена на крупу была "катастрофически низкой".

В свою очередь заместитель председателя правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов отметил, что сейчас на фоне ожидания нового урожая, от которого будет зависеть динамика цен, ситуация стабилизировалась. Он уверен, что в дальнейшем стоимость и вовсе пойдёт на спад, поскольку спрос также будет на низком уровне, ведь все успели закупиться крупой впрок.