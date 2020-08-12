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Росстат впервые в этом году зафиксировал снижение цен на потребительские товары

Дефляцию объяснили тем, что в сезон урожая подешевели овощи.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

В России впервые с начала 2020 года снизились цены. Такие данные опубликовал Росстат. С 4 по 10 августа индекс потребительских цен снизился на 0,1%. Предыдущие три недели цены показывали нулевую динамику.

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Как объяснили в ведомстве, основной причиной дефляции стало снижение цен на овощи. Они подешевели на 2,8%. На прошлой неделе цены снизились на 2,3%. Также на 4,6% опустилась стоимость картофеля после снижения цен на предыдущей неделе на 5,2%. Помидоры подешевели на 3,9%, лук — на 3,8%, огурцы — на 3,3%. Цены понизились и на яблоки — на 2,4%. На предыдущей недели они подешевели на 1,1%.

Особенно заметно подорожал сахар — на 1%. Причём в 21 регионе цены на него выросли более чем на 1,5%. Незначительно повысилась средняя цена на бензин — на 0,1%. Стоимость дизельного топлива осталась прежней.


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