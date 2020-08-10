Названы самые популярные у россиян продукты в магазине

В 2020 году россияне чаще всего покупают в сетевых продуктовых магазинах бананы и свежие продукты. Лимоны пользуются популярностью у женщин, а пиво — у людей старше 30 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ретейлеров.

По информации "Магнита", россияне стали чаще покупать продукты для домашнего приготовления блюд и для сбалансированного питания. В 2020 году в продуктовой корзине покупателей этой сети чаще всего оказывались товары категории "фреш". Первая тройка наиболее популярных товаров оказалась одинаковой для разных возрастных групп — в неё вошли бананы, цыплёнок бройлера и томаты. В топ-10 также вошли яблоки, сахар, апельсины и мандарины, куриные яйца, огурцы и лук.

— При этом люди до 30 лет, например, тратили больше денег на приобретение картофеля, яиц и лука, а среди продуктов-хитов у женщин были лимоны. Покупатели в возрасте после 30 лет тратили больше денег на пиво, которое находилось на четвёртом месте в их топ-10 товаров, тогда как у покупателей младше их эта продукция была на шестом месте в списке, — рассказали в "Магните".

В торговых сетях "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель" в этом году пользуются популярностью бананы, сахар, лук, яблоки, томаты, яйца, лимоны, огурцы, тушка цыплёнка и мандарины, а в Metro — овощи, вода, молоко, сыры, птица, кофе, замороженная рыба, шоколад и товары личной гигиены.

В Москве самыми популярными товарами стали охлаждённая говядина и творог, которые не вошли в топ-10 других регионов. В Сибири такой особой категорией являются средства для стирки. Как отметили в Metro, абсолютные товары-лидеры во всех регионах — овощи, фрукты и вода. Молоко также вошло в число бестселлеров, но в 2020 году процент его потребления снизился по сравнению с 2019-м.