В США умер миллиардер и медиамагнат Самнер Редстоун

Американский миллиардер и медиамагнат Самнер Редстоун умер в возрасте 97 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в компании ViacomCBS.
Редстоун был её почётным председателем с 1987 по 2016 год. Также он руководил компанией кинотеатров National Amusements.
— Самнер Редстоун был блестящим провидцем и бизнесменом, который в одиночку смог трансформировать семейную компанию автомобильных кинотеатров в глобальную медиакомпанию. Он был движущей силой и сильным конкурентом, который оставил после себя большое наследие в бизнесе и благотворительности, — рассказал главный исполнительный директор ViacomCBS Боб Бэкиш.
Под руководством Редстоуна компания Viacom приобрела MTV и Paramount Pictures. Именно он инициировал слияние Viacom и CBS, которое эксперты оценили в $39,8 млрд. Миллиардер активно занимался благотворительностью, а в 1986 году даже основал собственный фонд. За свою жизнь он пожертвовал около $260 млн на различные цели.
Paramount перенесла премьеры "Тихого места — 2" и "Топ Ган: Мэверик" на 2021 год из-за пандемииРуководство студии рассчитывает получить серьёзную прибыль после открытия кинотеатров, так как зрители очень ждут премьер.
На данный момент в состав ViacomCBS входят телеканалы MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime, а также теле- и киностудия Paramount. По оценкам экспертов, компания Редстоуна обладает самой большой аудиторией телезрителей на территории Соединённых Штатов.
Напомним, недавно скончался глава Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая вручает "Золотой глобус".