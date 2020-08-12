В США умер миллиардер и медиамагнат Самнер Редстоун

Американский миллиардер и медиамагнат Самнер Редстоун умер в возрасте 97 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в компании ViacomCBS.

Редстоун был её почётным председателем с 1987 по 2016 год. Также он руководил компанией кинотеатров National Amusements.

— Самнер Редстоун был блестящим провидцем и бизнесменом, который в одиночку смог трансформировать семейную компанию автомобильных кинотеатров в глобальную медиакомпанию. Он был движущей силой и сильным конкурентом, который оставил после себя большое наследие в бизнесе и благотворительности, — рассказал главный исполнительный директор ViacomCBS Боб Бэкиш.

Под руководством Редстоуна компания Viacom приобрела MTV и Paramount Pictures. Именно он инициировал слияние Viacom и CBS, которое эксперты оценили в $39,8 млрд. Миллиардер активно занимался благотворительностью, а в 1986 году даже основал собственный фонд. За свою жизнь он пожертвовал около $260 млн на различные цели.

На данный момент в состав ViacomCBS входят телеканалы MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime, а также теле- и киностудия Paramount. По оценкам экспертов, компания Редстоуна обладает самой большой аудиторией телезрителей на территории Соединённых Штатов.