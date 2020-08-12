"Конкретно стрессанула". В Иркутском зоопарке выходили енотов, которых мать едва не утопила в поилке

В Иркутском зоопарке буквально спасли новорождённых крошек-енотов от их собственной мамы, которая решила "постирать" их в поилке и едва не утопила.

Малыши появились на свет в начале июля раньше положенного срока, и у самки не проснулись материнские чувства. Горе-мать так обошлась со своими детёнышами от стресса.

— Мама у нас живёт уже года три-четыре, потомство она принесла первый раз. Она первородящая мать, мало того, что она испугалась, у них бывают такие казусы, могут постирать детей или просто оттолкнуть от себя и не кормить, — объяснила волонтёр зоопарка Юлия Рыжова.

Выхаживать новорождённых взялись сотрудники зоопарка, они забрали потомство у самки. Детёныши весили в три раза меньше нормы, но за полтора месяца енотики окрепли и уже показывают характер. Девочка вредненькая — маленький енот может и порычать, а вот мальчишка более любопытный и любит бывать на руках, а от почёсывания довольно урчит.

— Мы пытались ей подложить щенков три раза. Мы убрали воду. Она начала таскать их из угла в угол, нанесла несколько ранок, и мы поняли, что ничего из этого не выйдет. Она конкретно стрессанула, матери из неё хорошей не получится, — усмехается Юлия.

У зверьков есть любимая игрушка — плюшевый мишка, с которым малыши не расстаются с рождения. Она создаёт брошенным матерью енотикам ощущение защищённости и присутствия кого-то большого рядом.