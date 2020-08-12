Глава МЧС доложил Путину о завершении работы российских спасателей в Бейруте

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о завершении спасательных работ и поэтапном выводе группировки МЧС из Ливана, где 4 августа прогремел мощный взрыв. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Министр рассказал о проделанной в Ливане работе по ликвидации последствий трагедии. В частности, была проведена поисково-спасательная операция и оказывалась медицинская помощь сотням пострадавших местных жителей. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора вели работу по противодействию эпидемии коронавируса. За помощью к медикам обратилось 268 человек, ещё 33 людям потребовалась психологическая помощь. Сотрудники Роспотребнадзора провели 248 тестов на коронавирусную инфекцию.