Полуразрушенный мощным взрывом Бейрут сфотографировали с борта МКС

Астронавт НАСА Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции Бейрут, частично разрушенный неделю назад из-за мощных взрывов. В ливанской столице до сих пор продолжается разбор завалов, тела погибших находят каждый день.

— Думаю о Бейруте сегодня. Моё сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС, — написал астронавт под опубликованным в "Твиттере" снимком.