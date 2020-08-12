Полуразрушенный мощным взрывом Бейрут сфотографировали с борта МКС

Астронавт НАСА Кристофер Кэссиди сфотографировал с борта Международной космической станции Бейрут, частично разрушенный неделю назад из-за мощных взрывов. В ливанской столице до сих пор продолжается разбор завалов, тела погибших находят каждый день.
— Думаю о Бейруте сегодня. Моё сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС, — написал астронавт под опубликованным в "Твиттере" снимком.
Следователи рассказали, что привело к смертоносному взрыву в БейрутеСтолица Ливана полуразрушена из-за детонации почти трёх тысяч тонн селитры.
Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Его причиной стали почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которая хранилась ненадлежащим образом. Жертвами произошедшего стали свыше 170 человек, тысячи пострадали, ещё не менее 30 пропали без вести. На помощь ливанским коллегам отправились специалисты МЧС России. Они уже обнаружили под завалами тела десяти погибших.