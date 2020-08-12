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В Екатеринбурге к 20-летию трагедии "Курска" создали видимый только во время дождя "памятник"

Авторы отмечают, что многие молодые люди уже не знают о той аварии. И надпись заставит их искать информацию.

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К 20-й годовщине трагедии с подводной лодкой "Курск" художники команды SPEKTR создали "невидимый памятник" на опорной стене реки Исеть в центре Екатеринбурга. Об этом сообщается на странице творческого объединения в соцсети "ВКонтакте". Надпись длиною 11 метров нанесена водоотталкивающими материалами, поэтому видна только во время дождя.

Перед зрителем работа, где вода окружает кусочек сухого пространства. Как подводную лодку, — рассказали художники.

Идея создать такой проект, по словам мастеров, появилась в 2017 году. Тогда впервые и нанесли надпись. В течение одной ночи художники её обновляли. Водоотталкивающую жидкость они использовали как инструмент метафоры, чтобы это событие не ушло из памяти людей.

Сегодня некоторые молодые люди могут даже и не знать об этом событии, наша работа и для них в том числе. Возможно, она заставит их поискать информацию, чтобы вникнуть в то, что тогда произошло, — добавили мастера.

Тогда, 20 лет назад, несколько дней весь мир ждал, что ребят-подводников спасут, но этого не произошло. На борту субмарины находилось 118 человек, все они погибли. К годовщине этой даты Лайф снял документальный фильм.

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