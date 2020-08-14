Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На Ярославском шоссе в Подмосковье сгорел автобус — видео

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

145

Видео © VK / ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

В Московской области на Ярославском шоссе утром 14 августа сгорел пассажирский автобус. Видео с места инцидента очевидцы выложили в Сеть.

На кадрах видно, как от сгоревшего автобуса валят клубы дыма, а само транспортное средство выгорело полностью. При этом, был ли кто-то внутри него, неизвестно. Добавим, что сам инцидент произошёл в районе поворота на городское поселение Правдинск.

На трассе "Дон" в Липецкой области сгорел рейсовый автобус — видео

Большинство пассажиров от госпитализации отказались.

Информации о погибших и пострадавших также не поступало.

Выбор редакции

Loading...