На Ярославском шоссе в Подмосковье сгорел автобус — видео

На кадрах видно, как от сгоревшего автобуса валят клубы дыма, а само транспортное средство выгорело полностью. При этом, был ли кто-то внутри него, неизвестно. Добавим, что сам инцидент произошёл в районе поворота на городское поселение Правдинск.