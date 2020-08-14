На Ярославском шоссе в Подмосковье сгорел автобус — видео

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В Московской области на Ярославском шоссе утром 14 августа сгорел пассажирский автобус. Видео с места инцидента очевидцы выложили в Сеть.
На кадрах видно, как от сгоревшего автобуса валят клубы дыма, а само транспортное средство выгорело полностью. При этом, был ли кто-то внутри него, неизвестно. Добавим, что сам инцидент произошёл в районе поворота на городское поселение Правдинск.
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Информации о погибших и пострадавших также не поступало.