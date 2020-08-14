Тяжёлую ракету "Ангара" отправили в Плесецк для подготовки ко второму запуску

Первая за шесть лет ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" отправлена на космодром Плесецк с территории Центра им. М.В. Хруничева для подготовки ко второму запуску. Об этом сообщает "Роскосмос".
"Ангара" ночью покинула территорию ракетного завода. Теперь её ждут на космодроме для подготовки лётных испытаний. pic.twitter.com/zWeK4UG8sB— РОСКОСМОС (@Rogozin) August 14, 2020
— "Ангара" ночью покинула территорию ракетного завода. Теперь её ждут на космодроме для подготовки лётных испытаний, — говорится в твиттере госкорпорации.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что универсальные ракетные модули "Ангары" погружены в специальные вагоны и ждут решения Госкомиссии по отправке в Плесецк. Тяжёлая ракета успешно прошла проверки контрольно-испытательной станции и готова к возобновлению лётно-космических испытаний.