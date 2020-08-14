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Тяжёлую ракету "Ангара" отправили в Плесецк для подготовки ко второму запуску

Она успешно прошла проверки контрольно-испытательной станции и готова к возобновлению лётно-космических испытаний.

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Первая за шесть лет ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" отправлена на космодром Плесецк с территории Центра им. М.В. Хруничева для подготовки ко второму запуску. Об этом сообщает "Роскосмос".

"Ангара" ночью покинула территорию ракетного завода. Теперь её ждут на космодроме для подготовки лётных испытаний, — говорится в твиттере госкорпорации.

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Ранее "Роскосмос" сообщил, что универсальные ракетные модули "Ангары" погружены в специальные вагоны и ждут решения Госкомиссии по отправке в Плесецк. Тяжёлая ракета успешно прошла проверки контрольно-испытательной станции и готова к возобновлению лётно-космических испытаний.

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