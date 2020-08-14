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Авиадебошира без билета вышвырнули из салона самолёта — видео

При этом с собой у мужчины не было ни единого документа.

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В индонезийском городе Бандар-Лампунг в международном аэропорту Раден Интан II сотрудникам авиакомпании Citilink пришлось в буквальном смысле вышвыривать неизвестного, который буйно вёл себя в салоне самолёта. Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях.

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В полицейском участке нарушитель устроил целое представление — сыпал угрозами и оскорблениями.

На представленных кадрах видно, что работники аэропорта совместно с охраной вытаскивают мужчину, затем роняют на асфальт, после чего тащат по земле в сторону от лайнера. Представители авиаперевозчика уже прокомментировали случившееся и заявили, что при себе у буяна не было обнаружено не только билета, но и вообще каких-либо документов.

По данным издания, на вопросы о том, как он оказался на борту и как его зовут, задержанный не смог дать внятного ответа. В ближайшее время он будет направлен на медицинскую экспертизу, полицейские намерены отправить нарушителя на принудительное лечение. Они также объявили о поиске родственников мужчины.

Ранее Лайф сообщал, что на борту самолёта авиакомпании KLM, следовавшего из Нидерландов в Испанию, произошла драка между пассажирами после того, как двое из них отказались надевать защитные маски.

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