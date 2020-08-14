Авиадебошира без билета вышвырнули из салона самолёта — видео

Man is removed from a Citilink ATR after illegally entering the aircraft at Raden Intan II Airport in Indonesia. https://t.co/9aYW3U73UM pic.twitter.com/yVn4OD7hJn — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) August 12, 2020

В индонезийском городе Бандар-Лампунг в международном аэропорту Раден Интан II сотрудникам авиакомпании Citilink пришлось в буквальном смысле вышвыривать неизвестного, который буйно вёл себя в салоне самолёта. Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях.

На представленных кадрах видно, что работники аэропорта совместно с охраной вытаскивают мужчину, затем роняют на асфальт, после чего тащат по земле в сторону от лайнера. Представители авиаперевозчика уже прокомментировали случившееся и заявили, что при себе у буяна не было обнаружено не только билета, но и вообще каких-либо документов.

По данным издания, на вопросы о том, как он оказался на борту и как его зовут, задержанный не смог дать внятного ответа. В ближайшее время он будет направлен на медицинскую экспертизу, полицейские намерены отправить нарушителя на принудительное лечение. Они также объявили о поиске родственников мужчины.