Пушков ответил на призыв ввести антироссийские санкции из-за протестов в Белоруссии

Призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии — это наглядный пример того, как сильно западные политики привыкли по любой причине обвинять во всём происходящем Россию, даже если на то нет каких-либо оснований. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— Призыв абсурден, но он показывает рефлекс антироссийских европейских элит, которые обвиняют во всём Россию под любым предлогом. Или вообще без предлога, — написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор отметил, что подобных Сариуш-Вольскому "ненавистников" России в Польше немало, и выразил сожаление, что в некоторых странах к ним даже прислушиваются. По словам Пушкова, пока нападки на РФ — это лишь "холостой выстрел", который говорит о том, что на российскую сторону готовится атака.