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Пушков ответил на призыв ввести антироссийские санкции из-за протестов в Белоруссии

Он также выразил сожаление, что к подобным идеям по-прежнему прислушиваются в некоторых странах.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии — это наглядный пример того, как сильно западные политики привыкли по любой причине обвинять во всём происходящем Россию, даже если на то нет каких-либо оснований. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Призыв абсурден, но он показывает рефлекс антироссийских европейских элит, которые обвиняют во всём Россию под любым предлогом. Или вообще без предлога,написал Пушков в "Твиттере".

Сенатор отметил, что подобных Сариуш-Вольскому "ненавистников" России в Польше немало, и выразил сожаление, что в некоторых странах к ним даже прислушиваются. По словам Пушкова, пока нападки на РФ — это лишь "холостой выстрел", который говорит о том, что на российскую сторону готовится атака.

Ранее Лайф сообщал, что депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский считает, что за события в Белоруссии необходимо ввести антироссийские санкции, чтобы "нейтрализовать" вмешательство в дела Минска.

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