Облачная погода и порывистый ветер ожидаются в Москве и области 14 августа

В российской столице в пятницу, 14 августа, ожидается облачная погода и порывистый ветер. Температура днём в Москве поднимется до 18 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на субботу она может опуститься до плюс семи градусов. Порывы северного ветра могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст.