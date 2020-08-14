Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Облачная погода и порывистый ветер ожидаются в Москве и области 14 августа

В Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности.

49

В российской столице в пятницу, 14 августа, ожидается облачная погода и порывистый ветер. Температура днём в Москве поднимется до 18 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать летней погоды

По его словам, до этого момента будет холоднее нормы.

В ночь на субботу она может опуститься до плюс семи градусов. Порывы северного ветра могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст.

В Подмосковье же возможен небольшой дождь, воздух днём прогреется до 18 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до пяти градусов выше нуля. Из-за порывистого ветра в области с 9:00 до 21:00 будет действовать жёлтый уровень опасности.

Почти две месячные нормы осадков выпало за июль в Москве

Согласно прогнозу Гидрометцентра, небольшие дожди возможны и сегодня.

Выбор редакции

Loading...