Облачная погода и порывистый ветер ожидаются в Москве и области 14 августа

В российской столице в пятницу, 14 августа, ожидается облачная погода и порывистый ветер. Температура днём в Москве поднимется до 18 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать летней погодыПо его словам, до этого момента будет холоднее нормы.
В ночь на субботу она может опуститься до плюс семи градусов. Порывы северного ветра могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм рт. ст.
В Подмосковье же возможен небольшой дождь, воздух днём прогреется до 18 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до пяти градусов выше нуля. Из-за порывистого ветра в области с 9:00 до 21:00 будет действовать жёлтый уровень опасности.