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В Приморье обнаружили тела двух человек с пропавшей яхты "Барыня"

На данный момент активная фаза поисков завершена.

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Фото © Pixabay

Тела двух погибших, которые, предположительно, находились на борту яхты "Барыня", пропавшей в Хабаровском крае, обнаружены в Приморье. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель Администрации Тернейского района Приморского края.

Тела двух человек нашли у посёлка Кузнецово 9 августа, — отметил собеседник агентства.

Вертолёт МЧС России отправился на поиски пропавшей в Хабаровском крае яхты "Барыня"

Отмечается, что будет произведена авиаразведка, осмотр побережья и морской акватории.

Данную информацию также подтвердили местные правоохранители. Сейчас активная фаза поисков завершена.

Напомним, связь с яхтой "Барыня" была потеряна 3 августа. Известно, что 31 июля судно вышло из поселения Нельма в Советскую гавань.

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