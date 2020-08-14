В Приморье обнаружили тела двух человек с пропавшей яхты "Барыня"

Тела двух погибших, которые, предположительно, находились на борту яхты "Барыня", пропавшей в Хабаровском крае, обнаружены в Приморье. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель Администрации Тернейского района Приморского края.

— Тела двух человек нашли у посёлка Кузнецово 9 августа, — отметил собеседник агентства.

Данную информацию также подтвердили местные правоохранители. Сейчас активная фаза поисков завершена.