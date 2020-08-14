В Приморье обнаружили тела двух человек с пропавшей яхты "Барыня"

Тела двух погибших, которые, предположительно, находились на борту яхты "Барыня", пропавшей в Хабаровском крае, обнаружены в Приморье. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель Администрации Тернейского района Приморского края.
— Тела двух человек нашли у посёлка Кузнецово 9 августа, — отметил собеседник агентства.
Вертолёт МЧС России отправился на поиски пропавшей в Хабаровском крае яхты "Барыня"Отмечается, что будет произведена авиаразведка, осмотр побережья и морской акватории.
Данную информацию также подтвердили местные правоохранители. Сейчас активная фаза поисков завершена.
Напомним, связь с яхтой "Барыня" была потеряна 3 августа. Известно, что 31 июля судно вышло из поселения Нельма в Советскую гавань.