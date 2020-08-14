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Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать летней погоды

По его словам, до этого момента будет холоднее нормы.

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Температура воздуха ниже климатической нормы пришла в российскую столицу во второй половине текущей недели, однако к её концу погода всё же порадует москвичей и вернётся к более летним показателям. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В воскресенье уже будет другой характер погоды. Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, дневная температура будет 22–23 градуса. Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы,приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что до этого момента на улице по-прежнему будет на три-четыре градуса холоднее, чем обычно. Однако при этом станет заметно меньше осадков, можно будет смело выходить на улицу.

Ранее Лайф сообщал,что за июль в Москве выпало почти две месячные нормы осадков.<br/>

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