Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать летней погоды

Температура воздуха ниже климатической нормы пришла в российскую столицу во второй половине текущей недели, однако к её концу погода всё же порадует москвичей и вернётся к более летним показателям. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В воскресенье уже будет другой характер погоды. Облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, дневная температура будет 22–23 градуса. Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы, — приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что до этого момента на улице по-прежнему будет на три-четыре градуса холоднее, чем обычно. Однако при этом станет заметно меньше осадков, можно будет смело выходить на улицу.