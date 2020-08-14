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Житель Киева убил прохожего, который мешал ему бить девушку

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Фото © Нацполиция Украины

Сотрудники полиции в Киеве задержали 36-летнего жителя украинской столицы, нанёсшего смертельный удар ножом мужчине, который сделал ему замечание из-за удара девушки по лицу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Пострадавший стал свидетелем того, как человек из другой компании ударил девушку по лицу, и сделал ему замечание. Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппоненту в живот и ушёл, — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался в больнице, а нападавшего задержали по месту его жительства. Отвечая на вопросы правоохранителей он не отрицал вину, но уверял, что в ходе конфликта его побили, а он лишь ответил. Полицией же установлено, что после первоначального замечания и последующего диалога злоумышленник на некоторое время ушёл, а затем вернулся и ударил оппонента ножом.

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По предварительным данным, поводом для убийства послужила ревность.

Нападавшим оказался уроженец Винницкой области, который ранее уже привлекался к ответственности за кражи и угон автомобиля. За умышленное убийство по законам Украины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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