Шкуматов назвал бессмысленными штрафы за багажник на крыше автомобиля

Выписка штрафов водителям, у которых имеется багажник на крыше автомобиля, является абсолютно бессмысленным наказанием. Так считает координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов, передаёт телеканал "360".

Он отметил, что ездить на машинах с подобным оборудованием можно, но за это инспекторы могут оштрафовать.

— Технический регламент Таможенного союза предполагает, что любое изменение конструкции транспортного средства, включая установку непредусмотренных производителем каких-то багажников, фаркопов — вообще любого навесного оборудования, — должно проходить специальную процедуру регистрации в Госавтоинспекции и, соответственно, проверку безопасности таких устройств, — подчеркнул Шкуматов.

Он также добавил, что инспекторы ДПС наказывают автовладельцев за багажники на крыше уже не один год и со временем ничего не меняется. Как утверждает специалист, водитель рискует заплатить за это штраф в размере 500 рублей. Или ему могут вручить предписание, чтобы он убрал оборудование в течение 10 дней и предоставил машину на осмотр.

— Но инспектор не делает этого по одной простой причине. Все понимают, что снять багажник и предоставить машину на осмотр — это отвинтить четыре болта. Поэтому процедура сама бессмысленна, — поведал Шкуматов.