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Шкуматов назвал бессмысленными штрафы за багажник на крыше автомобиля

Отмечается, что за подобное оборудование владелец машины может получить денежное наказание в размере 500 рублей.

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Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Выписка штрафов водителям, у которых имеется багажник на крыше автомобиля, является абсолютно бессмысленным наказанием. Так считает координатор движения "Общество синих ведёрок" Пётр Шкуматов, передаёт телеканал "360".

Он отметил, что ездить на машинах с подобным оборудованием можно, но за это инспекторы могут оштрафовать.

Технический регламент Таможенного союза предполагает, что любое изменение конструкции транспортного средства, включая установку непредусмотренных производителем каких-то багажников, фаркопов — вообще любого навесного оборудования, — должно проходить специальную процедуру регистрации в Госавтоинспекции и, соответственно, проверку безопасности таких устройств, — подчеркнул Шкуматов.

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Зато рынок машин "с рук" стабильно идёт вниз.

Он также добавил, что инспекторы ДПС наказывают автовладельцев за багажники на крыше уже не один год и со временем ничего не меняется. Как утверждает специалист, водитель рискует заплатить за это штраф в размере 500 рублей. Или ему могут вручить предписание, чтобы он убрал оборудование в течение 10 дней и предоставил машину на осмотр.

Но инспектор не делает этого по одной простой причине. Все понимают, что снять багажник и предоставить машину на осмотр — это отвинтить четыре болта. Поэтому процедура сама бессмысленна, — поведал Шкуматов.

Эксперт заметил, что ездить с таким багажником можно, даже несмотря на странные требования регламента Таможенного союза, которые уже действуют. Однако инспектор в таком случае может попросить владельца авто задокументировать изменения, внесённые в конструкцию транспортного средства. По словам Шкуматова, это обойдётся в 10 тысяч рублей, что превышает стоимость самого багажника.

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