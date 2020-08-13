В США появится рабочая группа по изучению НЛО

Минобороны США намерено создать рабочую группу, которая будет заниматься исследованием неопознанных летающих объектов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.
НЛО над Белым домом. Почему Вашингтон засекретил инцидент, свидетелями которого стали тысячи американцев
Ожидается, что представлена она будет в самые ближайшие дни, а её куратором станет замглавы Пентагона Дэвид Норквист.
Пентагон опубликовал видео, на которых можно увидеть НЛОСнятые в разные годы ролики сначала незаконно попали в Сеть, однако затем в ведомстве признали их подлинность.
Телеканал напомнил, что в Вашингтоне всерьёз озабочены случаями, связанными с НЛО. В конгрессе США и вовсе считают, что объекты могут быть средствами разведки "потенциальных противников".