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В США появится рабочая группа по изучению НЛО

В Вашингтоне считают, что неопознанные объекты на самом деле могут оказаться средствами разведки противников.

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Минобороны США намерено создать рабочую группу, которая будет заниматься исследованием неопознанных летающих объектов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CNN.

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Ожидается, что представлена она будет в самые ближайшие дни, а её куратором станет замглавы Пентагона Дэвид Норквист.

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Снятые в разные годы ролики сначала незаконно попали в Сеть, однако затем в ведомстве признали их подлинность.

Телеканал напомнил, что в Вашингтоне всерьёз озабочены случаями, связанными с НЛО. В конгрессе США и вовсе считают, что объекты могут быть средствами разведки "потенциальных противников".

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