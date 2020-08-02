НЛО над Белым домом. Почему Вашингтон засекретил инцидент, свидетелями которого стали тысячи американцев

События, произошедшие с 19 по 29 июля 1952 года, получившие название "Вашингтонская карусель", — самый массовый случай наблюдения за НЛО. Они дали толчок развитию уфологии, при этом до сих пор не получили ни опровержения, ни внятных доказательств. Инцидент не остался в стороне от внимания широкой общественности, в обсуждениях тех событий приняли участие высшие круги ВВС, ЦРУ, учёные-астрофизики, а также президент Гарри Трумэн и учёный Альберт Эйнштейн. Но после предварительных исследований все данные засекретили, а руководитель проекта по изучению НЛО погиб при загадочных обстоятельствах.

Альберт Эйнштейн против военных

В ночь на 20 июля радары Вашингтонского аэропорта зафиксировали в 25 километрах от столицы семь летающих объектов. Это сразу показалось странным, потому что траектория их полёта не совпадала с траекторией ни одного гражданского или военного самолёта. Старший диспетчер связался с базой ВВС, и военные сообщили, что тоже видели странные объекты, которые приближались к столице. По предварительным расчётам, они летели со скоростью 2000 миль в час.

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Уже в четыре утра странные объекты зависли над зданием конгресса США и Белым домом. Диспетчер Говард Коклин сообщил, что от них исходило оранжевое свечение. На патрулирование воздушного пространства были отправлены военные истребители, но стоило им приблизиться к объектам, как они молниеносно удалялись. Лётчики получили приказ вернуться на базу, но, как только они это сделали, объекты вернулись на место. Было сделано предположение, что все радиопереговоры прослушиваются незваными гостями.

Скептики утверждали, что это никакие не пришельцы, а просто оптическая иллюзия, следствие температурной инверсии, но сторонники этой версии оказались в меньшинстве. Днём все крупные издания, включая Washington Post, New York Times, уже пестрели заголовками о летающих тарелках. Даже серьёзный журнал Life, до этого скептически относившийся к инопланетянам, разразился лонгридом на целый разворот. Общество находилось на грани паники. Повторялась ситуация после радиоспектакля Орсона Уэллса, когда все поверили в начало войны с марсианами, разница была в том, что всё происходило на самом деле.

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Ситуация выходила из-под контроля, и в последующие дни в штаб-квартиру ВВС США стали поступать звонки и письма от простых граждан, ставших свидетелями этого явления. Президент Гарри Трумэн требовал как можно быстрее разобраться в этом деле. Были даже предприняты попытки атаковать летающие тарелки, что вызвало недовольство крупных учёных (но не принесло результата). Альберт Эйнштейн в своём официальном заявлении сказал, что если пришельцы перемещаются с такой скоростью, а к тому времени она возросла до 11 000 миль в час, если они настолько неуязвимы, то не стоит их провоцировать на ответные действия, ведь их оружие, скорее всего, во много раз совершеннее всего вооружения сверхдержавы, последствия могут быть самые катастрофические.

Секретное оружие СССР

1952 год вошёл в историю как "год НЛО", он стал непростым и в геополитическом плане. По нарастающей шло противостояние США и СССР, в самом разгаре была Корейская война. Специалисты из ЦРУ прогнозировали ядерную войну между Советским Союзом и Америкой, и один из первых объектов, по которому могли нанести удар русские, по мнению экспертов, был Вашингтон.

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Американские военные высказывали предположение, что это советские ядерные баллистические ракеты. Впрочем, эксперты отказались от этой версии, потому что манёвренность НЛО была слишком совершенна для ракет. Советская сторона от каких-либо комментариев отказалась. Уже потом окажется, что отечественные исследователи пристально наблюдали за всем происходящим в США, а журналист-международник, вхожий в Белый дом, всё старательно фиксировал в записных книжках, из чего впоследствии получилась книга "Вашингтонская карусель", которая вышла в перестройку.

"Синяя книга" и загадочная смерть уфолога

Капитан ВВС США Эдвард Руппельт, руководивший проектом в 1951–1953 годах. Фото © twitter.com/BlueBookBelieve

НЛО было настолько обсуждаемой темой, что первым шагом, который предприняли официальные круги США, стал запрет на какие-либо комментарии военных для прессы. Это косвенно повлияло на развитие научной фантастики, а также отражение темы в кинематографе. Режиссёры жанра эксплуатейшен сместили акцент от эротики и хоррора к теме инопланетных пришельцев, а режиссёр Эд Вуд скрестил тему зомби и летающих тарелок. Но это всё был художественный вымысел, а данные учёных были обнародованы гораздо позже.

Все исследования долгое время держались в папках под грифом "совершенно секретно". Руководить проектом по изучению НЛО "Синяя книга" поручили офицеру ВВС Эдварду Руппельту, который возглавлял похожий, но исчерпавший себя проект "Градж". Он был ярым сторонником того, что внеземные цивилизации существуют. И отвергал как версию с советскими военными разработками, так и мнение директора разведки ВВС генерал-майора Джона Сэмфорда о том, что "так называемые НЛО — не что иное, как инверсия воздушных потоков".

Фото © "Кинопоиск" / Проект "Синяя книга"

После того как буря стихла, а пик наблюдения за НЛО пришёлся на 29 июля, Эдвард Руппельт засел за книгу "Отчёт о неопознанных летающих объектах", в которой намеревался изложить всю правду о летающих тарелках. Самое интересное началось во второй половине 50-х, когда Руппельт изменил свою точку зрения на противоположную. Он выступил по телевидению с официальным заявлением, что все разговоры о внеземных цивилизациях — не более чем бредни уфологов и что самую здравую точку зрения как раз высказало руководство ВВС.

Выглядел он неважно, складывалось такое впечатление, что он говорит заученную речь, написанную для него кем-то. Коллега Руппельта из Комитета по исследованию воздушных явлений Дональд Кихоу пришёл в недоумение, когда обнаружил в сигнальном экземпляре его книги начисто переписанные несколько глав. Теперь структура монографии строилась так: в первой половине рассказывалось про НЛО, а во второй — все уфологические предположения подвергались критике.

Это был 1959 год, в это же время Руппельт замкнулся в себе и разорвал общение со своими коллегами, а через год и вовсе скончался от сердечного приступа в возрасте 34 лет. Проект "Синяя книга" свернули в 1969 году, а все данные засекретили. Только в 80-х информация оказалась в открытом доступе и породила новую волну интереса к теме и новые версии событий. Согласно одной из них, "Вашингтонская карусель" — фейк, имитация НЛО, цель которой — отвлечь народ от насущных проблем, Корейской войны и поднять рейтинг Гарри Трумэна. Даже если так, это не помогло президенту — уже в 1953 году его сменил на посту Дуайт Эйзенхауэр.