"На Камчатке будем дальше жить". Врио главы края Солодов рассказал Лайфу о рождении сына

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Врио губернатор Камчатского края Владимир Солодов стал отцом. У него и его супруги родился сын. В комментарии Лайфу глава региона рассказал, что младенец появился на свет ещё месяц назад.

— Вчера он прибыл на Камчатку. Жена в Москве рожала. Я его встретил в аэропорту. На Камчатке будем дальше жить, — поведал Солодов.

Он также отметил, что супруга рожала в столице из-за противопоказаний по перелёту, связанных с коронавирусной инфекцией.