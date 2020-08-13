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"На Камчатке будем дальше жить". Врио главы края Солодов рассказал Лайфу о рождении сына

По его словам, младенец появился на свет месяц назад, а накануне жена с сыном прилетела на Камчатку.

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Видео © LIFE

Врио губернатор Камчатского края Владимир Солодов стал отцом. У него и его супруги родился сын. В комментарии Лайфу глава региона рассказал, что младенец появился на свет ещё месяц назад.

Вчера он прибыл на Камчатку. Жена в Москве рожала. Я его встретил в аэропорту. На Камчатке будем дальше жить, — поведал Солодов.

Он также отметил, что супруга рожала в столице из-за противопоказаний по перелёту, связанных с коронавирусной инфекцией.

Накануне губернатор края на своей странице в "Инстаграме" выложил фотографию с новорождённым ребёнком. В подписи к снимку он сообщил, что сына назвали Трифон.

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Счастливой новостью молодая мама поделилась в своём инстаграме несколько часов назад.

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