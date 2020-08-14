Йельский университет обвинили в расизме по отношению к белокожим абитуриентам

Министерство юстиции США обвинило Йельский университет в расизме по отношению к белокожим абитуриентам и гражданам азиатского происхождения. Как говорится на сайте Минюста, афроамериканцам легче поступить в данный вуз, нежели людям с другим цветом кожи.

Уточняется, что министерство несколько лет вело расследование по факту полученных жалоб от студентов азиатского происхождения. Выяснилось, что раса и происхождение являются ключевыми факторами при зачислении абитуриентов.

— Вероятность поступления американцев азиатского происхождения и белых составляет от одной десятой до одной четвёртой по сравнению с ситуацией с афроамериканцами с сопоставимыми успехами в учёбе, — отметили в Минюсте США.

В ведомстве также сообщили, что такие действия администрации Йельского университета нарушают Закон о гражданских правах 1964 года. При этом они добавили, что фактор расы может ограниченно учитываться при приёме новых студентов, однако утверждается, что в данном вузе этот критерий "применяется как угодно, но только не ограниченно".

Стоит отметить, что представителей университета обязали не руководствоваться критерием расы при приёме на обучение в 2020–2021 годах и дали возможность составить программу использования этого фактора согласно американским законам.