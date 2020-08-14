Врач-диетолог рассказал, какие продукты лучше всего есть на ужин

Доцент кафедры диетологии и нутрициологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Альфред Богданов уверяет, что на ужин лучше всего есть овощи и продукты, которые содержат белок. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "Звезда".

Специалист отметил, что при соблюдении этого правила в рационе можно избежать проблем с лишним весом.

— Наиболее рациональным в фундаментальной классической диетологии считается вариант ужина, в котором присутствуют белковые и овощные блюда. Например, рыба с овощами, мясо с овощами, курица с овощами. Допустимыми считаются молочные продукты, творожные продукты или, например, яйца, сыр, то есть основные источники белка, — подчеркнул Богданов.

Диетолог также добавил, что не стоит вечером употреблять продукты с высоким содержанием углеводов. Он не рекомендовал есть картофель, макароны, хлеб, крупы. Как утверждает эксперт, углеводы в вечернее время — это источник труднорастрачиваемой энергии.

— Когда мы используем гарнир с картофелем или макаронной пастой, то в последующем эти все калории уходят в жировую массу. К этому же относятся и фрукты — многие диетологи не рекомендуют фрукты во второй половине дня, несмотря на всю их полезность. Это связано с высоким содержанием углеводов в них, что может привести к ожирению, — поведал специалист.