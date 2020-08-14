В Афганистане начали освобождать последних заключённых талибов

В Афганистане вступил в силу указ президента страны Ашрафа Гани об освобождении из исправительных учреждений последних 400 членов группировки "Талибан"*. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета безопасности республики.

— Правительство Исламской Республики Афганистан освободило 80 осуждённых талибов из 400, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об освобождении первой группы талибов было принято на чрезвычайном собрании старейшин племён Афганистана и призвано ускорить процесс не только мирных переговоров между сторонами, но и всеобщего перемирия.

Многие из отпущенных на свободу были осуждены по очень серьёзным статьям, 156 из них за свои преступления были приговорены к смертной казни, 105 обвиняются в убийствах. В общей же сложности к настоящему моменту было освобождено более 4,6 тысячи талибов.

Ранее Лайф сообщал, что Трамп заявил о сокращении численности американских военных в Афганистане.