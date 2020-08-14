В Афганистане начали освобождать последних заключённых талибов

В Афганистане вступил в силу указ президента страны Ашрафа Гани об освобождении из исправительных учреждений последних 400 членов группировки "Талибан"*. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета безопасности республики.
— Правительство Исламской Республики Афганистан освободило 80 осуждённых талибов из 400, — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение об освобождении первой группы талибов было принято на чрезвычайном собрании старейшин племён Афганистана и призвано ускорить процесс не только мирных переговоров между сторонами, но и всеобщего перемирия.
Многие из отпущенных на свободу были осуждены по очень серьёзным статьям, 156 из них за свои преступления были приговорены к смертной казни, 105 обвиняются в убийствах. В общей же сложности к настоящему моменту было освобождено более 4,6 тысячи талибов.
Ранее Лайф сообщал, что Трамп заявил о сокращении численности американских военных в Афганистане.
* Организация запрещена в России решением Верховного суда.