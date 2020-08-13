Сдать в трейд-ин или продать самому? Как получить больше денег за подержанную машину

Автоледи Светлана собралась покупать новую машину. Свой старенький «Хендай» выставила на продажу на сайт объявлений, но за полгода покупатель так и не нашелся. Тогда женщина решила попробовать услугу трейд-ин. Это обмен своей старой машины на новую с доплатой. Такую услугу предоставляют дилеры и автосалоны, а одна из ее основных целей – стимуляция продаж новых автомобилей.

Трейд-ин — преимущества и недостатки

Как рассказали Лайфу в пресс-службе ГК "Автоспеццентр", главным преимуществом сделки трейд-ин можно назвать экономию времени. То есть не нужно отдельно искать покупателя на свою старую машину и потом искать продавца, чтобы приобрести новую. Две сделки в одной.

Генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом AUTOMAMA Никита Быков рассказал, что услуга трейд-ин максимально выгодна при продаже машины возрастом до трёх лет с целью покупки нового авто того же бренда. По его словам, официальный дилер за счёт производителя даст скидку на новый автомобиль и предложит хорошую цену за авто с пробегом своего бренда.

При сдаче подержанной техники в салон дисконт по отношению к реальной рыночной цене составляет в среднем 10–15%, а иногда доходит до 20%, говорит аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Он пояснил, что клиент получает в среднем порядка 50–150 тысяч уценки и на ту же сумму компенсирует себе покупку нового автомобиля. У дилеров растёт выручка и по новым, и по подержанным маркам, а покупатель экономит время.

Из плюсов трейд-ин еще можно отметить тот факт, что продавец подержанного авто не рискует попасть на перекупщиков, которые сбивают цену ещё сильнее, чем салоны, а также на мошенников, которые могут вообще не заплатить.

Есть у трейд-ин и обратная сторона медали.

— Нюанс услуги заключается в том, что дилеры зачастую тоже работают на грани закона. Например, не сообщают конечную цену выкупа до последнего момента, вводят в заблуждение по поводу нюансов сделки. Также по схеме трейд-ин можно получить далеко не каждую модель автомобиля. С большей вероятностью в первую очередь будут предлагать наиболее дорогие из них. Выбор новых автомобилей будет ограничен, — предупреждает Валерий Емельянов.

Плюсы и минусы самостоятельной продажи автомобиля

Плюсами самостоятельной продажи автоэксперт Никита Быков считает хорошую цену на машину возрастом свыше трёх лет, а также возможность скрыть недостатки своего автомобиля, которые не удастся спрятать при трейд-ин.

К отрицательным сторонам самостоятельного поиска покупателя Никита Быков отнёс сроки продажи автомобиля. Могут возникнуть проблемы, если деньги нужны срочно. Так, например, по рыночной цене через доски объявлений сроки продажи составляют от 30 до 60 дней в зависимости от ликвидности автомобиля. При этом самые популярные марки и модели в хорошей комплектации продаются за пару недель.