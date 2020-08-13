Польша или Россия. Куда поедут работать белорусы и где им больше платят

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь (Белстат), средняя зарплата в стране в июне составила 1248,9 белорусского рубля. В переводе на российские — это порядка 37 тысяч (или около 500 долларов). Причём в июне зарплата была выше, чем в мае и апреле.

— Для сравнения, средняя зарплата в России приближается к 50 тыс. рублей, а в Польше составляет порядка 1000 евро (около 86 тыс.), — рассказал руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. — Хотя надо признать, что в российскую статистику не попадают зарплаты в конвертах, а это примерно 13 трлн рублей. Плюс к этому очень большие различия в доходах между регионами: зарплата в Москве, Питере или других крупных городах России вполне может составить и две-четыре тыс. евро.

Конечно, стоит отметить, что это "средняя температура по больнице" и зарплаты в каждой из стран сильно отличаются в зависимости от региона и профессии.

Как пояснил старший аналитик "Альпари Евразия" в Минске Вадим Иосуб, в Польше граждане страны и мигранты обладают равными возможностями при устройстве на работу. Оклад иностранцев будет такой же, как и у местных жителей. Единственное ограничение связано с языком: без знания польского найти высокооплачиваемую работу будет очень сложно. Также, чтобы устроиться на хорошую должность, желательно аккредитовать диплом.

— Уровень зарплат иностранных граждан, так же как и местных жителей, зависит прежде всего от выбранной отрасли и профессии, — рассказал Вадим Иосуб. — Востребованы IT-специалисты, которые получают в среднем 7–8 тыс. злотых (1,5–1,8 тыс. евро), врачи, зарплата которых достигает 6–7 тыс. злотых (1,4–1,6 тыс. евро). Сейчас 1 долл. — 3,75 злотого, 1 евро — 4,39 злотого.

Но чаще всего мигрантов берут на сезонные работы, а также на профессии, связанные с тяжёлым физическим трудом. По словам Вадима Иосуба, таким образом можно заработать 2,5–3 тыс. злотых в месяц. Это порядка 600 евро. В переводе на российские деньги — примерно 52 тыс.

По словам Александра Разуваева, в России белорусы зарабатывают больше. Особенно в крупных городах. Прежде всего в Москве. Тут они реально могут получить в два раза больше денег, чем в Польше, то есть более 100 тыс. рублей. Высококвалифицированные работники могут получать и более 200 тыс. К тому же здесь нет языкового барьера.