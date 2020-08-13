Польша или Россия. Куда поедут работать белорусы и где им больше платят

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь (Белстат), средняя зарплата в стране в июне составила 1248,9 белорусского рубля. В переводе на российские — это порядка 37 тысяч (или около 500 долларов). Причём в июне зарплата была выше, чем в мае и апреле.
— Для сравнения, средняя зарплата в России приближается к 50 тыс. рублей, а в Польше составляет порядка 1000 евро (около 86 тыс.), — рассказал руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. — Хотя надо признать, что в российскую статистику не попадают зарплаты в конвертах, а это примерно 13 трлн рублей. Плюс к этому очень большие различия в доходах между регионами: зарплата в Москве, Питере или других крупных городах России вполне может составить и две-четыре тыс. евро.
Конечно, стоит отметить, что это "средняя температура по больнице" и зарплаты в каждой из стран сильно отличаются в зависимости от региона и профессии.
Стабильность из-под палки. Что происходит на фондовом рынке Белоруссии9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Как это событие скажется на экономике страны, облигациях и акциях местных компаний?
Как пояснил старший аналитик "Альпари Евразия" в Минске Вадим Иосуб, в Польше граждане страны и мигранты обладают равными возможностями при устройстве на работу. Оклад иностранцев будет такой же, как и у местных жителей. Единственное ограничение связано с языком: без знания польского найти высокооплачиваемую работу будет очень сложно. Также, чтобы устроиться на хорошую должность, желательно аккредитовать диплом.
Потери на миллиарды. Чем могут обернуться забастовки для бюджета БелоруссииВ СМИ появляются сообщения о том, что сотрудники того или иного предприятия в Белоруссии объявили забастовку. Открытым остаётся вопрос о достоверности этих сведений. Тем не менее оппозиция уже выступила с призывом начать общенациональную забастовку. Насколько реально такое развитие событий и какие убытки может понести экономика Белоруссии, если предприятия всё-таки прекратят работу?
— Уровень зарплат иностранных граждан, так же как и местных жителей, зависит прежде всего от выбранной отрасли и профессии, — рассказал Вадим Иосуб. — Востребованы IT-специалисты, которые получают в среднем 7–8 тыс. злотых (1,5–1,8 тыс. евро), врачи, зарплата которых достигает 6–7 тыс. злотых (1,4–1,6 тыс. евро). Сейчас 1 долл. — 3,75 злотого, 1 евро — 4,39 злотого.
Но чаще всего мигрантов берут на сезонные работы, а также на профессии, связанные с тяжёлым физическим трудом. По словам Вадима Иосуба, таким образом можно заработать 2,5–3 тыс. злотых в месяц. Это порядка 600 евро. В переводе на российские деньги — примерно 52 тыс.
По словам Александра Разуваева, в России белорусы зарабатывают больше. Особенно в крупных городах. Прежде всего в Москве. Тут они реально могут получить в два раза больше денег, чем в Польше, то есть более 100 тыс. рублей. Высококвалифицированные работники могут получать и более 200 тыс. К тому же здесь нет языкового барьера.
— В России сейчас работает около одного миллиона белорусских граждан, и они продолжат приезжать на работу к нам, — поясняет Александр Разуваев. — Однако не стоит забывать, что Белоруссия также имеет тесные связи с другими соседями — Польшей и Литвой. Но поляки с трудом расстаются с деньгами. К тому же там много низкоквалифицированных рабочих с Западной Украины, которые готовы работать за небольшую зарплату. В России же белорусы могут и зарабатывать больше, и отношение на рынке труда к ним хорошее. Их высоко ценят. При этом для самой Белоруссии важно развивать внутренний рынок, чтобы люди смогли зарабатывать внутри страны. Если же она пойдёт путём Украины, то, вероятно, станет похожа на Молдову, из которой уехало большинство активных граждан.
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