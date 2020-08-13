Сначала — штраф за ДТП, потом — ещё сто тысяч сверху. Каршеринги могут крепко приложиться к вашей карте

Скоро таким транспортом станет невыгодно пользоваться.

Лихачи за бортом

Главное нововведение каршеринговых компаний после пандемии совпало с инициативой индивидуализировать тарифы на страховые полисы для обычных водителей. Новая реформа ОСАГО призвана упорядочить процедуру расчётов тарифов для каждого водителя в отдельности — чем меньше аварий и нарушений ПДД, тем ниже стоимость страховки. Каршеринговые компании решили перенять эту практику. Теперь нерадивым водителям больше не будет доступен льготный тариф под названием "проездной".

Его суть проста. "Проездной" — это абонемент на поездки в каршеринге определённой компании. Его можно пополнять или покупать каждый месяц. Средняя стоимость — пять тысяч рублей. В эти деньги входит около одной тысячи минут поездок и примерно 200 минут ожидания. Пользователи каршеринга отмечают, что покупка такого продукта существенно удешевляет поездку — например, с 12 рублей в минуту до примерно 6–7. Однако тем, кто однажды побывал в ДТП и, не дай бог, стал его виновником, доступ к выгодным предложениям закрывается.

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На вопрос, когда выгодные предложения станут доступны вновь, поддержка каршеринга предпочитает не отвечать. Автоюрист Алексей Поздняков отметил, что после пандемии каршеринги могут переписать (или, как это называют в компаниях, обновить) пользовательские соглашения, которые будут регламентировать работу механизма по отлучению пользователей от дешёвых поездок.

Пока это работает исключительно логично. Если совершил ДТП с участием каршеринга, лишаешься скидки и хороших цен. Но непонятно, куда эта практика заведёт. Если каршеринговые компании получат доступ к базам данных по нарушениям правил дорожного движения, то тогда развернётся настоящая дискриминация по штрафам — если у кого-то будет случайное ДТП, то поездка автоматически будет дороже. О справедливости такого подхода рассуждать рано, но, на мой взгляд, перспектива так себе Алексей Поздняков Автоюрист

Штраф в миллион

Другая проблема для потенциальных и давно активных пользователей каршеринга — штрафы. Не секрет, что после пандемии работа в этом направлении значительно усилилась. Теперь пользователи получают списания с карт даже за незначительную грязь, которая может появиться внутри салона после обычного дождя. За малейший мусор в машине следующий пользователь получит бонусные баллы (за то, что нашёл, сфотографировал и отправил), а предыдущий водитель, завершивший аренду с грязным автомобилем, получит от полутора до трёх тысяч штрафа. При этом никаких гарантий, что мусор ради бонусов не принёс с собой новый пользователь, разумеется, нет.

Но другая сторона вопроса, по словам юриста Алексея Позднякова, касается штрафов за якобы незавершённую аренду. Суть новой схемы, на которую пользователи активно жалуются как в службу поддержки каршеринга, так и в социальные сети, очень проста. Если команда о завершении аренды через клиентское онлайн-приложение не проходит на серверы каршеринга, то такая аренда по умолчанию может расцениваться как незавершённая. Юристы отмечают, что раньше каршеринги напоминали пользователю об активной аренде через час и два часа после того, как автомобиль оставляли на парковке, но сейчас с оповещением клиента стали тянуть.

Ситуация доходит до смешного. Одному из пользователей "набежала" аренда почти в 90 тыс. рублей. Служба поддержки позвонила ему через неделю! Через неделю! Не через час! Для чего столько ждали? Неужели нет никакой системы мониторинга автомобилей, через которую можно посмотреть активность автомобиля? Алексей Поздняков Автоюрист

Через некоторое время удивился и сам пользователь. Включение приложения показало, что аренда действительно активна, и по первым ощущениям вина за нарушение была очевидной, если бы не одно обстоятельство. Пользователь каршеринга не поленился и провёл собственное расследование — "поднял" записи с камер наблюдения, где оставил автомобиль, и увидел, что после того, как каршеринговый Hyundai Solaris был припаркован по всем правилам, следующий пользователь спокойно активировал его аренду.

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Специалист по защите прав потребителей, юрист Муса Байтемиров отметил, что такие случаи не редкость.

Когда начинается досудебное общение с каршерингом, то версия о внутреннем сбое приложения и серверов компании почти никогда не рассматривается. Сумма споров при этом что-то около 20–25 тыс. рублей. В случае когда претензии компании к пользователю приближаются к ста тысячам рублей, я думаю, эту версию сможет принять или опровергнуть только суд. В любом случае, пользователю лучше приготовиться к попыткам безакцептного списания с карты. Они [списания] регламентированы пользовательским соглашением из-за ущерба и других нарушений, но в случае с незавершённой арендой на 100 тыс. рублей вряд ли будут приниматься в расчёт Муса Байтемиров Специалист по защите прав потребителей, юрист