Россиянам рассказали, как получать на пенсии по 50 тысяч рублей

Для того чтобы в будущем получать пенсию в 50 тысяч рублей, россиянам уже сейчас нужно думать о личных накоплениях. Такое мнение в интервью агентству "Прайм" высказал начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.

По его словам, сейчас 30-летний мужчина с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и 35-летним стажем может рассчитывать на страховую пенсию в размере 20 802 рубля. Для получения пенсии в 50 тысяч рублей при условном выплатном периоде 15 лет человеку остаётся добровольно накопить ещё 4,9 миллиона рублей без учёта инфляции.

— При заданных условиях, к сожалению, такую сумму даже за 30 лет отложить проблематично. Обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60% от заработка, а это для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах. Но такую цифру уже реально достичь, если инвестировать 7% от дохода при доходности на 2% годовых свыше инфляции, — говорит эксперт.

Также Биезбардис отметил, что пенсия может стать лучше, если увеличить страховой стаж до 40 лет. В таком случае её размер может достичь почти 23 тысяч рублей.

Однако эксперт отмечает, что есть и другие способы. Например, можно выбрать работодателя с корпоративным пенсионным планом, в рамках которого обычно удваиваются добровольные взносы работников.