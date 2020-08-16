Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием машины дорожных служб в Подмосковье

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Московской области на 16-м километре автодороги М7 "Волга" произошло ДТП с участием Lada Largus и автомобиля дорожных служб. В региональном ГУ МВД России сообщили, что авария унесла жизнь одного человека.

— В результате ДТП один пассажир погиб и пять человек пострадали, в том числе двое детей и водитель, — уточнили в пресс-службе.

В результате столкновения оказался сильно повреждён легковой автомобиль. Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются. По предварительной версии, страшная авария произошла из-за нарушения правил дорожного движения.