Принято решение, кто будет отвечать за распределение вакцины от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому распределение первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса будет регулироваться государством. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Отмечается, что такая мера позволит контролировать поставки препарата в регионы, а также поможет избежать дефицита вакцины.
— Временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав. Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов, — заявили в кабмине.
Первую партию вакцины от коронавируса выпустили в РоссииРанее медики заявили, что препарат будут испытывать амбулаторно.
Заявки будут включать в себя названия препаратов и форму выпуска, а также сведения о медицинских организациях, куда планируется направить препарат и данные о количестве пациентов с коронавирусом, для которых закупаются лекарства.
Также в перечень препаратов, распределяемых государством, добавили еще шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.
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