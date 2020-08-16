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Принято решение, кто будет отвечать за распределение вакцины от коронавируса

Компании-производители будут отчитываться о своих планах поставки медикаментов.

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Фото © Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому распределение первой зарегистрированной в России вакцины от коронавируса будет регулироваться государством. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Отмечается, что такая мера позволит контролировать поставки препарата в регионы, а также поможет избежать дефицита вакцины.

— Временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения коронавируса был принят в начале июня и будет действовать до конца года. По этим правилам, необходимые препараты вносят в особый перечень, который контролирует Минздрав. Еженедельно российские производители, а также компании, занимающиеся ввозом в страну импортных лекарств из этого перечня, обязаны направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов, — заявили в кабмине.

Первую партию вакцины от коронавируса выпустили в России

Ранее медики заявили, что препарат будут испытывать амбулаторно.

Заявки будут включать в себя названия препаратов и форму выпуска, а также сведения о медицинских организациях, куда планируется направить препарат и данные о количестве пациентов с коронавирусом, для которых закупаются лекарства.

Также в перечень препаратов, распределяемых государством, добавили еще шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

Ранее Лайф рассказывал, нужно ли ставить прививку от коронавируса.

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