В МВД напомнили об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр машины

Привлечение российских водителей к уголовной ответственности при прохождении нелегально техосмотра будет осуществляться только в случае сознательного нарушения закона. Если же водитель считает, что сам стал жертвой злоумышленников и его машина прошла техосмотр в организации без соответствующей аккредитации, он должен обратиться в полицию. Такие пояснения дали в МВД на соответствующий запрос ТАСС.
— За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность, — заявил собеседник агентства.
Это статья Уголовного кодекса о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов. Наказание по ней — от ограничения до лишения свободы на срок до двух лет.
В тюрьму за подделку. Техосмотр на авто может подорожать вдвое?Первыми могут пострадать водители — для них могут вырасти цены на основные "автомобильные" документы.
Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал положение о введении единой системы техосмотра.