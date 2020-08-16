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В МВД напомнили об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр машины

Наказание последует за обращение к организациям, у которых нет аккредитации.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Привлечение российских водителей к уголовной ответственности при прохождении нелегально техосмотра будет осуществляться только в случае сознательного нарушения закона. Если же водитель считает, что сам стал жертвой злоумышленников и его машина прошла техосмотр в организации без соответствующей аккредитации, он должен обратиться в полицию. Такие пояснения дали в МВД на соответствующий запрос ТАСС.

За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность, — заявил собеседник агентства.

Это статья Уголовного кодекса о подделке, изготовлении и обороте поддельных документов. Наказание по ней — от ограничения до лишения свободы на срок до двух лет.

В тюрьму за подделку. Техосмотр на авто может подорожать вдвое?

Первыми могут пострадать водители — для них могут вырасти цены на основные "автомобильные" документы.

Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал положение о введении единой системы техосмотра.

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