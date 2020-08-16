В МВД напомнили об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр машины

Привлечение российских водителей к уголовной ответственности при прохождении нелегально техосмотра будет осуществляться только в случае сознательного нарушения закона. Если же водитель считает, что сам стал жертвой злоумышленников и его машина прошла техосмотр в организации без соответствующей аккредитации, он должен обратиться в полицию. Такие пояснения дали в МВД на соответствующий запрос ТАСС.