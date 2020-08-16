За сутки в России выявили 4969 случаев коронавируса

Данные: оперативный штаб
В России за минувшие сутки выявлено 4969 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество таких случаев достигло 922 853.
— За последние сутки в России выявлено 4969 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1284 случая (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — рассказали в штабе.
Стало известно, когда начнётся массовая вакцинация россиян от коронавирусаВ РФПИ уверены, что страна хорошо подготовлена к борьбе со второй волной эпидемии.
За сутки от CoViD-19 скончалось 68 человек. Общее число жертв этого заболевания в России составило 15 685 человек. Выздоровело ещё 3557 человек, увеличив общее число излечившихся до 732 968.
Напомним, что в мире зафиксировано более 21 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Вылечилось из них более 13 миллионов человек, более 700 тысяч скончались. Россия стала первой страной, где зарегистрирована вакцина от коронавируса. Уже начато её производство.