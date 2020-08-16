За сутки в России выявили 4969 случаев коронавируса

Данные: оперативный штаб

В России за минувшие сутки выявлено 4969 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество таких случаев достигло 922 853.

— За последние сутки в России выявлено 4969 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1284 случая (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — рассказали в штабе.

За сутки от CoViD-19 скончалось 68 человек. Общее число жертв этого заболевания в России составило 15 685 человек. Выздоровело ещё 3557 человек, увеличив общее число излечившихся до 732 968.