Число случаев коронавируса в мире превысило 21 миллион

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 21 миллиона случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, СМИ, а также других открытых источников.