Число случаев коронавируса в мире превысило 21 миллион

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире зарегистрировано более 21 миллиона случаев инфицирования. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, СМИ, а также других открытых источников.
Согласно онлайн-счётчику, на данный момент число случаев заражения CoViD-19 составляет 21 010 700.
"Большой прорыв". Учёные сравнили создание вакцины от коронавируса с полётом в космосПо словам медиков, в ходе доклинических и клинических испытаний была доказана эффективность препарата.
На первом месте по числу заболевших по-прежнему находятся США (5 280 315), в тройку также вошли Бразилия (3 224 876) и Индия (2 461 790).
За всё время от коронавируса вылечилось 13 047 560 человек, 761 260 пациентов скончались.
"Надеемся, она сработает". Трамп прокомментировал создание российской вакцины от коронавирусаАмериканский президент отметил, что США тоже "очень продвинулись" в этом вопросе.
Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Глава государства заявил, что препарат хорошо себя зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. В Минздраве РФ сообщили, что препарат формирует длительный и устойчивый иммунитет. А ВОЗ сразу запросила у России данные о первой в мире вакцине от коронавируса. Стало известно, что средство от CoViD-19 будет производиться в Бразилии.