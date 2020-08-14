Диетолог рассказала, кому мёд строго противопоказан

Диетологи предостерегают от увлечения большими объёмами мёда и рекомендуют есть этот продукт в умеренных количествах, сообщает телеканал "Москва 24".

— Вы можете съесть одну-две чайные ложки в первой половине дня, когда есть возможность потратить эти углеводы, — цитирует издание кандидата медицинских наук, врача-диетолога, эксперта Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарью Русакову.

При этом мёд противопоказан людям, которые страдают сахарным диабетом. Врач говорит, что это чревато скачками уровня глюкозы в крови.

Но если вы решили полакомиться мёдом, то врач советует выбирать фабричный мёд, а не тот, который привезли с частных пасек, потому что неизвестны условия, в которых его транспортировали.

Русакова также отметила, что мёд лучше есть с молочными продуктами, например с творогом, сырниками и запеканками.