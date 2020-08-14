Диетолог рассказала, кому мёд строго противопоказан

Диетологи предостерегают от увлечения большими объёмами мёда и рекомендуют есть этот продукт в умеренных количествах, сообщает телеканал "Москва 24".
— Вы можете съесть одну-две чайные ложки в первой половине дня, когда есть возможность потратить эти углеводы, — цитирует издание кандидата медицинских наук, врача-диетолога, эксперта Национальной ассоциации диетологов-нутрициологов Дарью Русакову.
Без мяса и рыбы. Православные христиане вступили в Успенский постСледующие две недели верующим не дозволяется употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты, участвовать в увеселениях.
При этом мёд противопоказан людям, которые страдают сахарным диабетом. Врач говорит, что это чревато скачками уровня глюкозы в крови.
Но если вы решили полакомиться мёдом, то врач советует выбирать фабричный мёд, а не тот, который привезли с частных пасек, потому что неизвестны условия, в которых его транспортировали.
Русакова также отметила, что мёд лучше есть с молочными продуктами, например с творогом, сырниками и запеканками.
Ранее национальный парк "Земля леопарда" в Приморье опубликовал уникальное видео с гималайским медведем. Косолапый попал в объектив, когда искал мёд в пчелином улье на дереве.