Без мяса и рыбы. Православные христиане вступили в Успенский пост

Сегодня, 14 августа, православные христиане вступают в двухнедельный Успенский пост. Он приурочен к одному из важнейших христианских праздников — Успению Пресвятой Богородицы.
Этот пост из года в год проходит в одни и те же даты. Он начинается 14 августа и завершается 27-го. Первый его день именуется Медовым Спасом. В это время на Руси начинали собирать мёд и несли его в храм, чтобы освятить. Во время Успенского поста не дозволяется употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты, участвовать в увеселениях. В субботу и воскресенье разрешается растительное масло. Один раз за пост можно съесть рыбу — в праздник Преображения Господня (19 августа).
Цель двухнедельного поста заключается в том, чтобы быть "достойными праздника" завершения земной жизни Божьей Матери. Церковное предание гласит, что в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, она закончила свою земную жизнь.
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