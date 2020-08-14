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Без мяса и рыбы. Православные христиане вступили в Успенский пост

Следующие две недели верующим не дозволяется употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты, участвовать в увеселениях.

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Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Сегодня, 14 августа, православные христиане вступают в двухнедельный Успенский пост. Он приурочен к одному из важнейших христианских праздников — Успению Пресвятой Богородицы.

Этот пост из года в год проходит в одни и те же даты. Он начинается 14 августа и завершается 27-го. Первый его день именуется Медовым Спасом. В это время на Руси начинали собирать мёд и несли его в храм, чтобы освятить. Во время Успенского поста не дозволяется употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты, участвовать в увеселениях. В субботу и воскресенье разрешается растительное масло. Один раз за пост можно съесть рыбу — в праздник Преображения Господня (19 августа).

Цель двухнедельного поста заключается в том, чтобы быть "достойными праздника" завершения земной жизни Божьей Матери. Церковное предание гласит, что в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, она закончила свою земную жизнь.

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По его мнению, это первая книга, где говорится о таких ограничениях.

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