Без мяса и рыбы. Православные христиане вступили в Успенский пост

Этот пост из года в год проходит в одни и те же даты. Он начинается 14 августа и завершается 27-го. Первый его день именуется Медовым Спасом. В это время на Руси начинали собирать мёд и несли его в храм, чтобы освятить. Во время Успенского поста не дозволяется употреблять в пищу мясные, молочные и рыбные продукты, участвовать в увеселениях. В субботу и воскресенье разрешается растительное масло. Один раз за пост можно съесть рыбу — в праздник Преображения Господня (19 августа).