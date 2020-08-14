Организатору нападения на главу центра "Э" по Ингушетии и его брата предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение организатору нападения на главу ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и ещё 11 участникам преступного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие выяснило, что злоумышленники нападали на сотрудников силовых структур, чтобы склонить их к отказу от расследования и раскрытия определённых преступлений. А расстрелы в январе и ноябре 2019 года должны были вызвать страх у правоохранителей за свои жизнь, здоровье и безопасность близких, а также панику среди жителей республики.

Сейчас участники террористического сообщества, в том числе один из организаторов Хасан Полонкоев, находятся под стражей, а один из фигурантов дела объявлен в международный розыск.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы два человека погибли — руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план.