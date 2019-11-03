В Москве объявлен специальный план для розыска убийцы главы центра "Э" Ингушетии

В Москве объявлен специальный план по розыску и задержанию убийцы главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного управления МВД по Москве Юрия Титова.

По его словам, стрельбу вёл один человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также высокие чины МВД и Следственного комитета.

К расследованию подключены оперативники Главного управления уголовного розыска МВД и сотрудники ФСБ России.

Напомним, в результате стрельбы на западе Москвы погибло два человека — руководитель Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал первые кадры с места убийства. В городе объявлен план "Перехват". Нападавшие скрылись из столицы.