СМИ: подозреваемые в убийстве главы центра "Э" Ингушетии скрылись из Москвы

Правоохранители проверяют железнодорожные и автовокзалы, на трассах усилены посты ГИБДД.

Подозреваемые в убийстве Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе столицы скрылись из Москвы, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в оперативной группе по расследованию убийства.

— Подозреваемые скрылись. Оперативные мероприятия по горячим следам результатов не принесли, — сообщил информатор.

Он также отметил, что информация о преступниках доведена до правоохранителей из соседних областей, также проверяются железнодорожные и автовокзалы, на федеральных трассах усилены посты ГИБДД.

Напомним, в результате стрельбы на западе Москвы погибло два человека — руководитель Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал первые кадры с места убийства. В городе объявлен план "Перехват", полиция ищет нападавших. Автомобиль предполагаемого убийцы обнаружили на юго-западе Москвы в районе цирка на проспекте Вернадского.