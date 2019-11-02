Машину возможного убийцы главы центра "Э" Ингушетии нашли на юго-западе Москвы

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Фото © Flickr / Martinsson Serg

Автомобиль предполагаемого убийцы главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии обнаружили на юго-западе Москвы в районе цирка на проспекте Вернадского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас на месте, где было обнаружено транспортное средство, работают следователи и криминалисты.

Киллер и его сообщники скрылись. Возможно, пересели на другую машину. Сейчас просматриваются камеры видеонаблюдения, чтобы установить их маршрут, — заявил собеседник агентства.

Напомним, руководитель Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты на западе Москвы вечером 2 ноября.

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