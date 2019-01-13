В Ингушетии умер силовик, раненный при покушении на главу ЦПЭ

Состояние остальных пострадавших в результате покушения остаётся удовлетворительным.

В Ингушетии скончался сотрудник правоохранительных органов, раненный при обстреле автомобиля главы республиканского Центра по противодействию экстремизму.

— К нам были доставлены трое пострадавших, состояние двоих оценивается как удовлетворительное, они пойдут на поправку. А сотрудник, который получил три серьёзных ранения и которого оперировали наши врачи ночью, скончался от полученных травм, — рассказал ТАСС источник в Ингушской республиканской клинической больнице.

Как писал ранее Лайф, вечером 12 января на трассе "Кавказ" неподалёку от аэропорта Магас неизвестные обстреляли автомобиль главы местного Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Сам Эльджаркиев не пострадал.