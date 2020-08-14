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Россиянам могут отказать в бесплатном вывозе из-за границы

В российском МИД предлагают путешественникам возвращать деньги в бюджет при возвращении на родину.

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Фото © Терещенко Михаил / ТАСС

Министерство иностранных дел России подготовило постановление, которое касается оказания безвозмездной помощи в возвращении в РФ россиянам, оказавшимся за рубежом.

Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет, — пишут "Ведомости".

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Сумму, которую нужно будет вернуть государству, предлагается указывать в акте о фактическом предоставлении помощи. На это путешественнику будет отводиться три месяца. Если гражданин не оплатит свою эвакуацию из-за границы, то его ждёт процедура принудительного выполнения обязательств перед государством.

Ранее МИД РФ пообещал зеркальный ответ на высылку Словакией российских дипломатов. Как заявили в словацком дипведомстве, деятельность российских дипломатов якобы "нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях".

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