В России выявили 5065 новых случаев коронавируса

За последние сутки в РФ было зафиксировано 5065 новых случаев коронавируса, 25,9% из которых не имели клинических проявлений.
Зафиксировано 114 смертей от осложнений, вызванных заболеванием. При этом за сутки в России полностью вылечилось 6568 человек (среди них в лидерах Москва, Воронежская область и ХМАО).
За последние сутки проведено 304 тысячи тестов. Под меднаблюдением в целом по России сейчас остаётся 231 568 человек.
Гинцбург заявил, что российская вакцина будет защищать от коронавируса не менее двух летОн отметил, что отечественный препарат отличается от иностранных тем, что он двухкомпонентный.
Всего на сегодня в России выявлено 912 823 случая CoViD-19 во всех 85 регионах. За весь период было зафиксировано 15 498 смертей, выздоровело 722 964 человека.